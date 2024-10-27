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Защитник «Милуоки» врезался на своей машине в жилой дом

Защитник «Милуоки» врезался на своей машине в жилой дом
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Атакующий защитник «Милуоки Бакс» американец Андре Джексон врезался в жилой дом на своей машине утром 26 октября.

Согласно информации портала Fox6 Now, ДТП произошло в пригороде Чикаго. Джексон был один в машине и ехал после утренней тренировки команды. Пострадавших в столкновении нет, Террелу также не потребовалась медицинская помощь.

Фото: https://x.com/MalikThr33sly

Напомним, в последней игре, которая состоялась 26 октября, «Милуоки» встретился с «Чикаго Буллз». Матч завершился со счётом 133:122 в пользу «быков».

Ранее Яннис Адетокунбо пришёл на пресс-конференцию после игры с «Буллз» в образе персонажа мультфильма «История игрушек».

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