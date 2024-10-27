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Ламело Болл был не в состоянии исполнить свободный слэм-данк. Мяч покинул пределы площадки

Ламело Болл был не в состоянии исполнить свободный слэм-данк. Мяч покинул пределы площадки
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Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда потерпела поражение со счётом 106:114.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 114
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 27, Бриджес - 16, Карри - 15, Манн - 14, Ричардс - 12, Мартин - 10, Уильямс - 7, Диабате - 5, Смит, Мицич, Симпсон, Роден, Салон, Гибсон
Майами Хит: Батлер - 26, Хироу - 22, Розир - 19, Адебайо - 12, Йович - 10, Бёркс - 9, Жакез-мл. - 6, Брайант - 6, Робинсон - 4, Ричардсон, Уэр, Ларссон, Смит, Johnson, Хайсмит

В конце матча Болл попал в неловкую ситуацию, когда в быстром прорыве не смог забить свободный слэм-данк и мяч улетел за пределы площадки.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Ламело провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 27 очков (9 из 22 с игры, где 2 из 10 — трёхочковые), сделав восемь подборов и семь передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

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