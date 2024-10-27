Ламело Болл был не в состоянии исполнить свободный слэм-данк. Мяч покинул пределы площадки

Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда потерпела поражение со счётом 106:114.

В конце матча Болл попал в неловкую ситуацию, когда в быстром прорыве не смог забить свободный слэм-данк и мяч улетел за пределы площадки.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Ламело провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 27 очков (9 из 22 с игры, где 2 из 10 — трёхочковые), сделав восемь подборов и семь передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».