Леброн Джеймс стал автором уникального статистического достижения в НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором уникального статистического достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс стал первым игроком в истории лиги, набравшим не менее 15 очков, пяти подборов и пяти результативных передач при 100% реализации бросков за одну четверть с тех пор, как статистика play-by-play впервые начала отслеживать этот показатель в сезоне-1996/1997. Леброн сделал это в своём 22-м сезоне в НБА.

Этот рекорд Джеймс установил в матче с «Сакраменто Кингз», который «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл со счётом 131:127. Леброн оформил в нём трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач. В четвёртой четверти он набрал 16 очков, сделал пять подборов и шесть передач.

Следующий матч «Лейкерс» проведут в гостях с «Финикс Санз». Встреча пройдёт 29 октября.