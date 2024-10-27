Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс стал автором уникального статистического достижения в НБА

Леброн Джеймс стал автором уникального статистического достижения в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором уникального статистического достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс стал первым игроком в истории лиги, набравшим не менее 15 очков, пяти подборов и пяти результативных передач при 100% реализации бросков за одну четверть с тех пор, как статистика play-by-play впервые начала отслеживать этот показатель в сезоне-1996/1997. Леброн сделал это в своём 22-м сезоне в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень

Этот рекорд Джеймс установил в матче с «Сакраменто Кингз», который «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл со счётом 131:127. Леброн оформил в нём трипл-дабл: 32 набранных очка, 14 подборов и 10 результативных передач. В четвёртой четверти он набрал 16 очков, сделал пять подборов и шесть передач.

Следующий матч «Лейкерс» проведут в гостях с «Финикс Санз». Встреча пройдёт 29 октября.

Материалы по теме
Известный критик Леброна остался в восторге от игры Джеймса с «Сакраменто»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android