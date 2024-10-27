Грег Попович: Дональд Трамп — самый большой нытик, который когда-либо жил. Он жалок

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович жёстко высказался в адрес бывшего президента США Дональда Трампа.

«Трамп самый большой нытик, который когда-либо жил на земле. Он жалкий и маленький человек, который старается сделать всех вокруг себя меньше, чтобы казаться на их фоне больше. Камала Харрис надрала ему задницу в дебатах. Но он баллотируется на пост президента. Дональд не хочет иметь с ней ничего общего, потому что она уже ела на обед много таких, как он», — приводит слова Грега портал Balls is life.

Напомним, в ноябре в США состоятся выборы президента страны. Главными кандидатами на данный пост являются Дональд Трамп и действующий вице-президент США Камала Харрис.