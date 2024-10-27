«Вот это ковбой!» Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов встретились на матче Лиги Ставок

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко встретился на матче Лиги Ставок Media Basket с прославленным российским баскетболистом и чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года Тимофеем Мозговым.

«Вот это ковбой, 215 сантиметров. Конкурент у нашей команды появился приличный!!! Просто затоптал своего соперника», — подписал Кириленко фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Кириленко в социальных сетях

Напомним, Андрею 43 года. На профессиональном уровне Кириленко выступал с 1996 по 2015 год. За это время россиянин играл за такие клубы, как ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и петербургский «Спартак».