Редик повторил уникальное для «Лейкерс» достижение, которое держалось с 1970-х годов

Джей Джей Редик начал свой первый сезон в качестве главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» с трёх побед на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Последним главным тренером «Лейкерс», которому удался такой старт чемпионата, был Билл Шерман в сезоне-1971/1972. В том году «Лейкерс» завоевали первый чемпионский титул после переезда в Лос-Анджелес.

В первом матче сезона-2024/2025 «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 110:103, во втором – «Финикс Санз» со счётом 123:116, и в третьем — «Сакраменто Кингз» со счётом 131:127.

Следующий матч «Лейкерс» проведут в гостях с «Финикс Санз». Встреча пройдёт 29 октября, начало в 5.00 мск.