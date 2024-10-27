Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Редик повторил уникальное для «Лейкерс» достижение, которое держалось с 1970-х годов

Редик повторил уникальное для «Лейкерс» достижение, которое держалось с 1970-х годов
Комментарии

Джей Джей Редик начал свой первый сезон в качестве главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» с трёх побед на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Последним главным тренером «Лейкерс», которому удался такой старт чемпионата, был Билл Шерман в сезоне-1971/1972. В том году «Лейкерс» завоевали первый чемпионский титул после переезда в Лос-Анджелес.

В первом матче сезона-2024/2025 «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 110:103, во втором – «Финикс Санз» со счётом 123:116, и в третьем — «Сакраменто Кингз» со счётом 131:127.

Следующий матч «Лейкерс» проведут в гостях с «Финикс Санз». Встреча пройдёт 29 октября, начало в 5.00 мск.

Материалы по теме
Джей Джей Редик: мы все невероятно счастливы наблюдать за величием Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android