Результаты матчей Единой лиги 27 октября
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27 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялись три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Единая лига. Результаты матчей 27 октября:
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 92:91;
«Автодор» — «Уралмаш» — 81:100;
«Парма» — «Самара» — 92:89.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Аврамович - 30, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Курбанов - 6, М'Бай - 4, Ухов - 3, Антонов - 2, Уэйр, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Темиров - 14, Уэйли - 12, Кливленд - 9, Елатонцев - 9, Джонсон - 7, Ищенко - 6, Мартюк - 4, Ведищев, Узинский, Квитковских, Емченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 100
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Джонс - 18, Кантер - 17, Беслач - 13, Пранаускис - 10, Агада - 7, Петенев - 7, Халдеев - 7, Кулешов - 2, Фёдоров, Наумов, Цыбиков, Сычков
Уралмаш: О'Брайант - 25, Уиттакер - 18, Мартин - 14, Нэльсон - 13, Зайцев - 11, Даглас - 11, Писклов - 6, Новиков - 2, Акрамов, Балашов, Михеев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
92 : 89
Самара
Самарская область
Парма: Хэмм - 26, Нэвелс - 18, Шашков - 15, Хэмилтон - 14, Захаров - 9, Тучков - 4, Фирсов - 4, Ильницкий - 2, Свинин, Якушин, Чебуркин, Егоров
Самара: Адамс - 27, Гудумак - 18, Попов - 14, Брукс - 10, Харрелл - 8, Карданахишвили - 7, Пынько - 5, Сопин, Голдырев, Амосов, Далтон, Чикарев
В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Команды, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
Комментарии
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