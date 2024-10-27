Сын экс-тренера сборной России является лидером по передачам в Евролиге

Выступающий за тель-авивский «Маккаби» Тамир Блатт, сын бывшего тренера сборной России Дэвида Блатта, является лидером по средним показателям передач после первых пяти туров Евролиги сезона-2024/2025. В среднем Тамир Блатт совершает по девять результативных передач за матч.

Лидеры по результативным передачам в Евролиге после пяти туров:

Тамир Блатт — 9,0;

Факундо Кампаццо — 8,0;

Ти Джей Шортс — 7,6;

Николас Лапровиттола — 6,2;

Сильвен Франсиско — 5,6;

Шейн Ларкин — 5,4;

Эли Окобо — 5,4;

Коди Миллер-Макинтайр — 5,2.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.