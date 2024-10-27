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Известный портал оценил вероятность выхода «Детройта» в плей-офф НБА в 90%

Известный портал оценил вероятность выхода «Детройта» в плей-офф НБА в 90%
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Известный портал Basketball Reference оценил вероятность выхода «Детройт Пистонс» в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 90%.

Согласно данным портала, наивысшие шансы на попадание в плей-офф североамериканской лиги имеют «Бостон Селтикс» (вероятность выхода — 100%), «Кливленд Кавальерс» (вероятность выхода — 100%) и «Нью-Йорк Никс» (вероятность выхода — 97,6%).

Напомним, клуб «Детройт Пистонс» в последний раз выходил в плей-офф НБА в 2019 году. Тогда представители Детройта встретились с «Милуоки Бакс» и уступили во всех четырёх играх.

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