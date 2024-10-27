Бывший игрок «Енисея» Ратэн-Мэйс провёл свой лучший матч за «Реал» Мадрид

Бывший игрок красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс провёл лучший матч в составе своей новой команды «Реал» Мадрид. Ратэн-Мэйс набрал 14 очков, сделал два подбора и две передачи и помог «Реалу» крупно обыграть в состоявшемся сегодня матче испанской лиги «Манресу» со счетом 86:61.

Напомним, канадец стал самым результативным игроком минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Кроме того, Ксэвьер получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/2024 по версии игроков лиги. Атакующий защитник присоединился к «Енисею» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он принял участие в 39 играх, в среднем за матч набирая 25,4 очка, делая 4,2 подбора, а также 4,5 передачи. О его контракте с «Реалом» официально стало известно 12 июля 2024 года.