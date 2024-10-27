Никола Йокич: если я набираю 40 очков за матч, то это не значит, что играю хорошо

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о поражении своей команды в матче с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч состоялся сегодня, 27 октября. Победу одержал калифорнийский клуб со счётом 109:104.

«Если я набираю 40 очков за матч, то это не значит, что я играю хорошо. Думаю, нам всем нужно быть лучше. Вам не нужно сомневаться в моём терпении, потому что мы с парнями всегда вместе. Я не стою особняком», — приводит слова Николы портал Basket News.

Напомним, в ходе встречи с «Лос-Анджелес Клипперс» Йокич набрал 41 очко, сделал девять подборов, отдал четыре передачи, а также совершил один блок-шот и два перехвата.