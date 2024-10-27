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Никола Йокич: если я набираю 40 очков за матч, то это не значит, что играю хорошо

Никола Йокич: если я набираю 40 очков за матч, то это не значит, что играю хорошо
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о поражении своей команды в матче с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч состоялся сегодня, 27 октября. Победу одержал калифорнийский клуб со счётом 109:104.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
104 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 22, Браун - 11, Гордон - 10, Портер - 9, Строутер - 8, Уэстбрук - 2, Уотсон - 1, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 37, Зубац - 24, Харден - 23, Данн - 11, Джонс - 9, Портер - 4, Батюм - 1, Хиланд, Коффи, Миллер, Мэнн, Браун, Джонс

«Если я набираю 40 очков за матч, то это не значит, что я играю хорошо. Думаю, нам всем нужно быть лучше. Вам не нужно сомневаться в моём терпении, потому что мы с парнями всегда вместе. Я не стою особняком», — приводит слова Николы портал Basket News.

Напомним, в ходе встречи с «Лос-Анджелес Клипперс» Йокич набрал 41 очко, сделал девять подборов, отдал четыре передачи, а также совершил один блок-шот и два перехвата.

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