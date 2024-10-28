Джеймс Харден: рад, что Уэстбрук играет. Когда всё будет сказано, мы будем в Зале славы

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился эмоциями от игры с бывшим товарищем по команде, а ныне баскетболистом «Денвер Наггетс» Расселлом Уэстбруком. Матч между «Клипперс» и «Наггетс» состоялся вчера, 27 октября. Победу со счётом 109:104 одержал калифорнийский клуб.

«Мы с Расселлом — дети бедных районов Лос-Анджелеса. Когда всё будет сказано и сделано, мы будем в Зале славы. Такая вот история. Рад, что он счастлив и хорошо играет. Расселл делает своё дело здесь, в Денвере. Мы всегда счастливы видеться друг с другом», — приводит слова Джеймса портал Hoopshype.

Напомним, в ходе встречи с «Денвером» Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 16 передач.