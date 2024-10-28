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Джеймс Харден: рад, что Уэстбрук играет. Когда всё будет сказано, мы будем в Зале славы

Джеймс Харден: рад, что Уэстбрук играет. Когда всё будет сказано, мы будем в Зале славы
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Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился эмоциями от игры с бывшим товарищем по команде, а ныне баскетболистом «Денвер Наггетс» Расселлом Уэстбруком. Матч между «Клипперс» и «Наггетс» состоялся вчера, 27 октября. Победу со счётом 109:104 одержал калифорнийский клуб.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
104 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 22, Браун - 11, Гордон - 10, Портер - 9, Строутер - 8, Уэстбрук - 2, Уотсон - 1, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 37, Зубац - 24, Харден - 23, Данн - 11, Джонс - 9, Портер - 4, Батюм - 1, Хиланд, Коффи, Миллер, Мэнн, Браун, Джонс

«Мы с Расселлом — дети бедных районов Лос-Анджелеса. Когда всё будет сказано и сделано, мы будем в Зале славы. Такая вот история. Рад, что он счастлив и хорошо играет. Расселл делает своё дело здесь, в Денвере. Мы всегда счастливы видеться друг с другом», — приводит слова Джеймса портал Hoopshype.

Напомним, в ходе встречи с «Денвером» Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 16 передач.

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