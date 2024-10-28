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Тайриз Халибёртон красиво уложил на паркет ветерана после ложного показа

Тайриз Халибёртон красиво уложил на паркет ветерана после ложного показа
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло 70:68 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
4-я четверть
78 : 79
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Уокер, Фриман, Макконнелл, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Несмит, Шиппард, Джексон, Тёрнер, Сиакам
Филадельфия Сиксерс: Джексон, Макси, Мартин, Драммонд, Лоури, Убре, Каунсил, Мартин, Маккейн, Гордон, Ябуселе, Бона

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон в начале третьей четверти стал автором эффектного момента после того, как разыгрывающий «Филадельфии» Кайл Лоури повалился на паркет из-за обманного движения оппонента.

ВИДЕО

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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