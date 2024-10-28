Тайриз Халибёртон красиво уложил на паркет ветерана после ложного показа

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло 70:68 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон в начале третьей четверти стал автором эффектного момента после того, как разыгрывающий «Филадельфии» Кайл Лоури повалился на паркет из-за обманного движения оппонента.

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Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.