«Я буду винить его». Халибёртон с юмором обвинил Карри в промахах в начале сезона НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон высказался по поводу разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, шуточно обвинив его в том, что у него ухудшилась бросковая механика на старте регулярного сезона в НБА как раз из-за него.

«Скорее всего, я буду винить Стефена [Карри], потому что он убедил меня попробовать вздремнуть перед игрой. Так что скоро он получит от меня сообщение. Больше никаких дневных снов перед игрой для Тайриза, но мы найдём способ это исправить», — приводит слова Халибёртона Basketball Network.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.