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Форвард «Индианы» мощно с фолом исполнил слэм-данк после прохода в зону соперника

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло 100:97 в пользу домашней команды.

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Лёгкий форвард «Индианы» Аарон Несмит в концовке заключительной четверти отметился эффектным моментом, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и поставив сверху с нарушением на себе правил.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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