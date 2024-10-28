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Форвард «Индианы» мощно с фолом исполнил слэм-данк после прохода в зону соперника

Форвард «Индианы» мощно с фолом исполнил слэм-данк после прохода в зону соперника
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло 100:97 в пользу домашней команды.

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НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 118
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Сиакам - 17, Топпин - 15, Тёрнер - 14, Нембард - 10, Макконнелл - 10, Несмит - 10, Шиппард - 6, Матурин - 5, Уокер - 3, Джексон - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 45, Мартин - 17, Гордон - 15, Убре - 14, Драммонд - 9, Мартин - 8, Лоури - 6, Маккейн - 4, Джексон, Каунсил, Ябуселе, Бона

Лёгкий форвард «Индианы» Аарон Несмит в концовке заключительной четверти отметился эффектным моментом, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и поставив сверху с нарушением на себе правил.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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