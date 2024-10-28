Халибёртон сложным 3-очковым попаданием перевёл матч «Индиана» — «Филадельфия» в овертайм

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло 114:111 в пользу гостевой команды.

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Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон при счёте 102:105 в пользу «Филадельфии» стал автором трёхочкового попадания, по итогам которого встреча перевелась в дополнительное время.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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