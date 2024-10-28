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В «Майами» установили статую в честь Уэйда, которая мало чем напоминает легенду клуба

В «Майами» установили статую в честь Уэйда, которая мало чем напоминает легенду клуба
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«Майами Хит» провёл особую церемонию, на которой была представлена новая статуя в честь члена баскетбольного Зала славы и трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйна Уэйда.

Примечательно, что после представления статуи она мало напоминает легендарного баскетболиста. Более того, перед своей речью Уэйд в шутку спросил: «Кто этот парень?»

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Дуэйн выступал за «Майами» на протяжении 15 сезонов. Последний раз на площадке атакующий защитник появлялся в сезоне-2018/2019. Уэйд 13 раз принимал участие в Матча всех звёзд НБА.

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