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Индиана Пэйсерс – Филадельфия Сиксерс 114:118, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 27 октября

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Индиану», у Тайриза Макси 45 очков
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 118:114.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 118
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Сиакам - 17, Топпин - 15, Тёрнер - 14, Нембард - 10, Макконнелл - 10, Несмит - 10, Шиппард - 6, Матурин - 5, Уокер - 3, Джексон - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 45, Мартин - 17, Гордон - 15, Убре - 14, Драммонд - 9, Мартин - 8, Лоури - 6, Маккейн - 4, Джексон, Каунсил, Ябуселе, Бона

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Тайриз Макси, который записал в свой актив 45 очков. Калеб Мартин оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

В составе «Индианы» самым результативным стал Тайриз Халибёртон, набравший 22 очка. Паскаль Сиакам записал в свой актив 17 очков.

В следующем матче «Индиана» встретится с «Орландо Мэджик», а «Филадельфия» проведёт матч с «Детройт Пистонс». Матчи пройдут 29 и 31 октября соответственно.

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