«Филадельфия» в овертайме обыграла «Индиану», у Тайриза Макси 45 очков

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 118:114.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Тайриз Макси, который записал в свой актив 45 очков. Калеб Мартин оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

В составе «Индианы» самым результативным стал Тайриз Халибёртон, набравший 22 очка. Паскаль Сиакам записал в свой актив 17 очков.

В следующем матче «Индиана» встретится с «Орландо Мэджик», а «Филадельфия» проведёт матч с «Детройт Пистонс». Матчи пройдут 29 и 31 октября соответственно.

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