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Торонто Рэпторс — Денвер Наггетс: во сколько начало матча НБА 2024/2025, где смотреть трансляцию в России, 29 октября

«Торонто» — «Денвер»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Завтра, 29 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Скотиабанк-Арена» между собой сыграют «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». Начало игры запланировано на 2:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги, а также на телеканале TSN. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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