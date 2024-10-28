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Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» избежать поражения в матче с «Бруклином»

Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» избежать поражения в матче с «Бруклином»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». «Нетс» обыграли соперника со счётом 115:102.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Томас - 32, Шрёдер - 29, Джонсон - 13, Клауни - 13, Клэкстон - 10, Уильямс - 7, Мартин - 3, Финни-Смит - 3, Симмонс - 2, Уилсон - 2, Цуй - 1, Миллер-Уайтхэд, Милтон, Мартин, Джонсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Лиллард - 21, Портис - 16, Лопес - 15, Трент-мл. - 9, Грин - 5, Боучэмп - 4, Принс - 3, Коннотон - 3, Смит - 2, Джонсон - 2, Ливингстон, Роллинз, Джексон, Райт

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас, на счету которого 32 очка, пять подборов и две передачи. Разыгрывающий «Нетс» Деннис Шрёдер набрал 29 очков, сделал четыре подбора и шесть передач.

В составе «Милуоки» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл: 22 очка, 12 подборов и семь передач.

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