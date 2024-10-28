Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» избежать поражения в матче с «Бруклином»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». «Нетс» обыграли соперника со счётом 115:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас, на счету которого 32 очка, пять подборов и две передачи. Разыгрывающий «Нетс» Деннис Шрёдер набрал 29 очков, сделал четыре подбора и шесть передач.

В составе «Милуоки» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл: 22 очка, 12 подборов и семь передач.

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