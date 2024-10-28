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Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 28 октября 2024, счёт 104:112, регулярный чемпионат НБА

Дабл-даблы Хардена и Зубаца помогли «Клипперс» обыграть «Голден Стэйт», у Карри — 18 очков
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В ночь с 27 на 28 октября мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 112:104.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 18, Куминга - 12, Луни - 10, Хилд - 8, Мелтон - 8, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Грин - 2, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Зубац - 23, Пауэлл - 20, Джонс - 18, Коффи - 8, Портер - 7, Данн - 6, Батюм - 5, Мэнн - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс

Самыми результативными игроками в составе победителей стали центровой из Хорватии Ивица Зубац и защитник Джеймс Харден, набравшие 23 очка. На счету обоих игроков дабл-даблы.

В составе хозяев отличились канадский форвард Эндрю Уиггинс, набравший 29 очков и ставший самыми результативным игроком матча, а также американский защитник Стефен Карри набрал 18 очков.

Следующий матч «Клипперс» проведут дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 31 октября. «Уорриорз», в свою очередь сыграют дома с «Нью-Орлеан Пеликанс» 30 октября.

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