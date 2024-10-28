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Дабл-даблы Хардена и Зубаца помогли «Клипперс» обыграть «Голден Стэйт», у Карри — 18 очков

В ночь с 27 на 28 октября мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 112:104.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали центровой из Хорватии Ивица Зубац и защитник Джеймс Харден, набравшие 23 очка. На счету обоих игроков дабл-даблы.

В составе хозяев отличились канадский форвард Эндрю Уиггинс, набравший 29 очков и ставший самыми результативным игроком матча, а также американский защитник Стефен Карри набрал 18 очков.

Следующий матч «Клипперс» проведут дома с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 31 октября. «Уорриорз», в свою очередь сыграют дома с «Нью-Орлеан Пеликанс» 30 октября.