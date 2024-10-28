Симмонс отказался бросать по кольцу, находясь в более выгодном положении. Бен отдал пас

Сегодня, 28 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Игра закончилась со счётом 115:102 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс в концовке заключительной четверти оказался в конфузной ситуации, когда имел возможность набрать лёгкие два очка, находясь рядом с кольцом. Вместо этого Симмонс скинул на партнёра по команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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