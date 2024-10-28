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Симмонс отказался бросать по кольцу, находясь в более выгодном положении. Бен отдал пас

Симмонс отказался бросать по кольцу, находясь в более выгодном положении. Бен отдал пас
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Сегодня, 28 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Игра закончилась со счётом 115:102 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Томас - 32, Шрёдер - 29, Джонсон - 13, Клауни - 13, Клэкстон - 10, Уильямс - 7, Мартин - 3, Финни-Смит - 3, Симмонс - 2, Уилсон - 2, Цуй - 1, Миллер-Уайтхэд, Милтон, Мартин, Джонсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Лиллард - 21, Портис - 16, Лопес - 15, Трент-мл. - 9, Грин - 5, Боучэмп - 4, Принс - 3, Коннотон - 3, Смит - 2, Джонсон - 2, Ливингстон, Роллинз, Джексон, Райт

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс в концовке заключительной четверти оказался в конфузной ситуации, когда имел возможность набрать лёгкие два очка, находясь рядом с кольцом. Вместо этого Симмонс скинул на партнёра по команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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