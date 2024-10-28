Джеймс Харден отдал ошибочную передачу, полагая, что судья — его партнёр по команде

Сегодня, 28 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра закончилась со счётом 112:104 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден в середине первой четверти совершил потерю, пытаясь отдать передачу в сторону судьи. Как итог, владение перешло «Голден Стэйт».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.