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Джеймс Харден отдал ошибочную передачу, полагая, что судья — его партнёр по команде

Джеймс Харден отдал ошибочную передачу, полагая, что судья — его партнёр по команде
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Сегодня, 28 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра закончилась со счётом 112:104 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 18, Куминга - 12, Луни - 10, Хилд - 8, Мелтон - 8, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Грин - 2, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Зубац - 23, Пауэлл - 20, Джонс - 18, Коффи - 8, Портер - 7, Данн - 6, Батюм - 5, Мэнн - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс

Разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден в середине первой четверти совершил потерю, пытаясь отдать передачу в сторону судьи. Как итог, владение перешло «Голден Стэйт».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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