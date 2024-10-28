Все результаты игрового дня НБА 28 октября
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В ночь с 27 на 28 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 28 октября:
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:112.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 128:104.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:103.
- «Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 115:102.
- «Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:118 ОТ.
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 18, Куминга - 12, Луни - 10, Хилд - 8, Мелтон - 8, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Грин - 2, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Зубац - 23, Пауэлл - 20, Джонс - 18, Коффи - 8, Портер - 7, Данн - 6, Батюм - 5, Мэнн - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
128 : 104
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 25, Уильямс - 20, Дорт - 16, Уиггинс - 9, Джо - 6, Дженг - 5, Уоллес - 5, Флаглер - 3, Карузо - 2, Риз - 2, Джонс, Митчелл, Дука
Атланта Хоукс: Янг - 24, Оконгву - 14, Мэтьюз - 14, Рисашер - 13, Родди - 10, Джонсон - 7, Дэниэлс - 7, Капела - 6, Крейчи - 5, Уоллес - 2, Гуйе - 2, Нэнс
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 103
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 28, Саймонс - 27, Эйтон - 17, Камара - 12, Авдия - 11, Хендерсон - 9, Клингэн - 9, Уокер - 7, Мюррэй - 5, Тибулл, Бэнтон, Шарп, Рупер, Рит, Уильямс
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 27, Хоукинс - 17, Уильямсон - 14, Ингрэм - 14, Джонс - 12, Грин - 7, Мисси - 5, Альварадо - 3, Тайс - 2, Маткович - 2, Ривз, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Томас - 32, Шрёдер - 29, Джонсон - 13, Клауни - 13, Клэкстон - 10, Уильямс - 7, Мартин - 3, Финни-Смит - 3, Симмонс - 2, Уилсон - 2, Цуй - 1, Миллер-Уайтхэд, Милтон, Мартин, Джонсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Лиллард - 21, Портис - 16, Лопес - 15, Трент-мл. - 9, Грин - 5, Боучэмп - 4, Принс - 3, Коннотон - 3, Смит - 2, Джонсон - 2, Ливингстон, Роллинз, Джексон, Райт
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 118
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Сиакам - 17, Топпин - 15, Тёрнер - 14, Нембард - 10, Макконнелл - 10, Несмит - 10, Шиппард - 6, Матурин - 5, Уокер - 3, Джексон - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 45, Мартин - 17, Гордон - 15, Убре - 14, Драммонд - 9, Мартин - 8, Лоури - 6, Маккейн - 4, Джексон, Каунсил, Ябуселе, Бона
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