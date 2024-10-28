В ночь с 27 на 28 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 октября:

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:112.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 128:104.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:103.

«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 115:102.

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:118 ОТ.

Крупнейший разгром в истории НБА: