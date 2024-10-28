Стефен Карри дважды за матч травмировал один и тот же голеностоп

Сегодня, 28 октября завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 112:104 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри в концовке третьей четверти на ровном месте повредил левый голеностоп. Та же самая ситуация произошла и в середине заключительной четверти. После чего Карри был вынужден удалиться в подтрибунное помещение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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