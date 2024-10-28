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Чет Холмгрен повторил достижение Энтони Дэвиса 10-летней давности на старте сезона НБА

Чет Холмгрен повторил достижение Энтони Дэвиса 10-летней давности на старте сезона НБА
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу со счётом 128:104.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
128 : 104
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 25, Уильямс - 20, Дорт - 16, Уиггинс - 9, Джо - 6, Дженг - 5, Уоллес - 5, Флаглер - 3, Карузо - 2, Риз - 2, Джонс, Митчелл, Дука
Атланта Хоукс: Янг - 24, Оконгву - 14, Мэтьюз - 14, Рисашер - 13, Родди - 10, Джонсон - 7, Дэниэлс - 7, Капела - 6, Крейчи - 5, Уоллес - 2, Гуйе - 2, Нэнс

Холмгрен, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 25 очков (8 из 12 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), девять подборов, шесть блок-шотов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+19».

Чет в среднем за сезон набирает 23,7 очка, 13 подборов и четыре блок-шота. Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 22-летний баскетболист стал первым игроком с 2014 года, кому на старте сезона покорились такие цифры. Ранее это удавалось Энтони Дэвису.

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