Чет Холмгрен повторил достижение Энтони Дэвиса 10-летней давности на старте сезона НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу со счётом 128:104.

Холмгрен, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 25 очков (8 из 12 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), девять подборов, шесть блок-шотов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+19».

Чет в среднем за сезон набирает 23,7 очка, 13 подборов и четыре блок-шота. Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 22-летний баскетболист стал первым игроком с 2014 года, кому на старте сезона покорились такие цифры. Ранее это удавалось Энтони Дэвису.