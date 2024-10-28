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Видео: Дуэйн Уэйд смеётся над статуей, установленной «Майами» в его честь

Видео: Дуэйн Уэйд смеётся над статуей, установленной «Майами» в его честь
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В ночь на 28 октября «Майами Хит» организовал специальную церемонию, на которой представили новую статую в честь члена баскетбольного Зала славы и трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйна Уэйда.

Многие обратили внимание на то, что представленная статуя не слишком походила на знаменитого баскетболиста. Сам Уэйд, рассматривая статую, с улыбкой покачал головой.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Дуэйн выступал за «Майами» на протяжении 15 сезонов. Последний раз на площадке атакующий защитник появлялся в сезоне-2018/2019. Уэйд 13 раз принимал участие в Матча всех звёзд НБА.

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