Показатели «Милуоки» при Риверсе стали ещё хуже, чем до увольнения Гриффина

Команда НБА «Милуоки Бакс» под руководством Дока Риверса одержала 18 побед и потерпела 21 поражение. Перед приходом специалиста в январе предыдущего сезона у клуба был рекорд 32-14 (побед — поражений).

Напомним, до прихода Риверса «Милуоки» возглавлял Эдриан Гриффин. Команда уволила его в конце января этого года. Эдриан возглавлял «Бакс» с июня 2023-го.

Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации. Вскоре после увольнения Гриффина на его место пришёл Док.

В нынешнем сезоне «Бакс» к настоящему моменту потерпели два поражения и одержали одну победу.

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