Сергей Кущенко назвал лучший матч Единой лиги этого сезона на данный момент

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 92:91.

«На мой взгляд, это пока лучшая игра. И по эмоциям, и по тренерским решениям, и по индивидуальным действиям игроков, и по организации всего матча. Перестрелка [Алексы] Аврамовича и [Патрика] Миллера — это было прекрасно, оба набрали по 30 очков.

Философии «Локо» и ЦСКА показывают правильный вектор, и команды доказали свои чемпионские амбиции», — приводит слова Кущенко ТАСС.

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