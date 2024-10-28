Единая лига представила символическую пятёрку недели с двумя россиянами

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В неё вошли два россиянина и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Алекса Аврамович (ЦСКА);

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Ксавьер Мун («Зенит»);

Макар Коновалов (МБА-МАИ);

Михаил Беленицкий (УНИКС).

Фото: https://t.me/vtbleague

Турнирную таблицу Единой лиги по-прежнему возглавляет «Локомотив-Кубань». До матча с ЦСКА (91:92) краснодарцы были единственной командой, не потерпевшей ни единого поражения в этом сезоне. Сейчас в активе «Локо» девять побед и один проигрыш. На втором месте ЦСКА. Топ-3 замыкает «Зенит».

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