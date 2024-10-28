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19:00 Мск
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Единая лига: расписание на 28 октября

Единая лига: расписание на 28 октября
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Сегодня, 28 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для просмотра болельщикам будет доступен один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей 28 октября:

19:00 мск — УНИКС — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Единой лиги по-прежнему возглавляет «Локомотив-Кубань». До недавнего матча с ЦСКА (91:92) краснодарцы были единственной командой, не проигравшей ни единого матча в этом сезоне.

Сейчас в активе «Локо» девять побед и одно поражение. На втором месте находится ЦСКА. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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