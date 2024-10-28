Единая лига: расписание на 28 октября

Сегодня, 28 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для просмотра болельщикам будет доступен один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Единая лига. Расписание матчей 28 октября:
19:00 мск — УНИКС — МБА-МАИ.
Турнирную таблицу Единой лиги по-прежнему возглавляет «Локомотив-Кубань». До недавнего матча с ЦСКА (91:92) краснодарцы были единственной командой, не проигравшей ни единого матча в этом сезоне.
Сейчас в активе «Локо» девять побед и одно поражение. На втором месте находится ЦСКА. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга.