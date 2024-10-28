«Такого, как он, больше нет». Стив Керр назвал уникального игрока НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о лидере команды разыгрывающем Стефене Карри.

«Стеф настолько уникален, что даже ветераны должны к этому привыкнуть. Что делает его таким особенным, так это умение играть с мячом и без него. Как только он отдаёт мяч, партнёры должны быть в курсе его действий. Если он бежит к вам, просто сделайте для него заслон.

Часто это заканчивается броском из-под кольца, потому что на него набрасываются сразу два игрока. Так что парням требуется время, чтобы привыкнуть к его игре. Такого, как он, больше нет», — сказал Керр на канале LetsGoWarriors в YouTube.

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