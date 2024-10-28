Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Такого, как он, больше нет». Стив Керр назвал уникального игрока НБА

«Такого, как он, больше нет». Стив Керр назвал уникального игрока НБА
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о лидере команды разыгрывающем Стефене Карри.

«Стеф настолько уникален, что даже ветераны должны к этому привыкнуть. Что делает его таким особенным, так это умение играть с мячом и без него. Как только он отдаёт мяч, партнёры должны быть в курсе его действий. Если он бежит к вам, просто сделайте для него заслон.

Часто это заканчивается броском из-под кольца, потому что на него набрасываются сразу два игрока. Так что парням требуется время, чтобы привыкнуть к его игре. Такого, как он, больше нет», — сказал Керр на канале LetsGoWarriors в YouTube.

Сейчас читают:
НБА признала ошибку, изменив итоговый счёт матча. Сезон только начался — а уже огонь
НБА признала ошибку, изменив итоговый счёт матча. Сезон только начался — а уже огонь

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android