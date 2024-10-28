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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 29 октября

Во вторник, 29 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Франц Вагнер

Паоло Банкеро

Уэнделл Картер

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон

Эндрю Нембард

Аарон Несмит

Паскаль Сиакам

Майлз Тёрнер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Очаи Агбаджи

Скотти Барнс

Якоб Пёлтль

«Денвер»:

Джамал Маррей

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон

Никола Йокич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).

«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Вашингтон Уизардс Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Атланта Хоукс»:

Трей Янг

Дайсон Дэниэлс

Деандре Хантер (решится перед матчем)

Джейлен Джонсон

Клинт Капела

«Вашингтон Уизардс»:

Джордан Пул

Буб Кэррингтон

Билаль Кулибали

Кайл Кузма

Александр Сарр

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бостон»:

Джру Холидэй

Деррик Уайт

Джейлен Браун

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд

«Милуоки»:



Дэмьен Лиллард

Гэри Трент

Ториан Принс

Яннис Адетокунбо

Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка), Кристапс Порзингис (нога).

«Майами Хит» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Майами»:

Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс»

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон

Микал Бриджес

Джош Харт (решится перед матчем)

О Джи Ануноби

Карл-Энтони Таунс

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд

Донован Митчелл

Дин Уэйд

Эван Мобли

Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 03:00 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Чикаго Буллз Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мемфис Гриззлиз»:

Джа Морант (решится перед матчем)

Маркус Смарт

Десмонд Бейн

Джарен Джексон

Зак Иди

«Чикаго Буллз»:

Джош Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин

Патрик Уильямс

Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс»

«Сан-Антонио»:

Крис Пол

Джулиан Шампани

Харрисон Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

«Даллас Маверикс»:

Лука Дончич

Кайри Ирвинг

Клэй Томпсон

Пи Джей Вашингтон

Дэниел Гэффорд

«Юта Джаз»:

Кейонте Джордж

Коллин Секстон

Лаури Маркканен

Тейлор Хендрикс

Уокер Кесслер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Финикс»:

Тайас Джонс

Девин Букер

Брэдли Бил (решится перед матчем)

Кевин Дюрант

Юсуф Нуркич

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл

Остин Ривз

Леброн Джеймс

Руи Хатимура

Энтони Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кевин Хаертер

Демар Дерозан

Киган Мюррей

Домантас Сабонис

«Портленд»:

Анферни Саймонс

Тумани Камара

Дени Авдия

Джерами Грант

Деандре Эйтон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.