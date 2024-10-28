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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 29 октября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 29 октября
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Во вторник, 29 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль

«Денвер»:

Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).

«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атланта Хоукс»:

Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джейлен Джонсон
Клинт Капела

«Вашингтон Уизардс»:

Джордан Пул
Буб Кэррингтон
Билаль Кулибали
Кайл Кузма
Александр Сарр

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бостон»:

Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд

«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо
Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка), Кристапс Порзингис (нога).

«Майами Хит» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Майами»:

Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт (решится перед матчем)
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мемфис Гриззлиз»:

Джа Морант (решится перед матчем)
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Джарен Джексон
Зак Иди

«Чикаго Буллз»:

Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сан-Антонио»:

Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даллас Маверикс»:

Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд

«Юта Джаз»:

Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тейлор Хендрикс
Уокер Кесслер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финикс»:

Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис

«Портленд»:

Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

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