Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 29 октября

Во вторник, 29 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс»
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс»
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль
«Денвер»:
Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).
«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс»
«Атланта Хоукс»:
Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джейлен Джонсон
Клинт Капела
«Вашингтон Уизардс»:
Джордан Пул
Буб Кэррингтон
Билаль Кулибали
Кайл Кузма
Александр Сарр
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»
«Бостон»:
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо
Брук Лопес
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка), Кристапс Порзингис (нога).
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс»
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс»
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт (решится перед матчем)
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс
«Кливленд»:
Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз»
«Мемфис Гриззлиз»:
Джа Морант (решится перед матчем)
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Джарен Джексон
Зак Иди
«Чикаго Буллз»:
Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс»
«Сан-Антонио»:
Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).
«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз»
«Даллас Маверикс»:
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд
«Юта Джаз»:
Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тейлор Хендрикс
Уокер Кесслер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Финикс»:
Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис
«Портленд»:
Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.