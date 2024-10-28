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Егор Дёмин сыграл в «секретном» матче перед стартом сезона NCAA

Егор Дёмин сыграл в «секретном» матче перед стартом сезона NCAA
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, принял участие в «секретном» матче команды перед стартом регулярного чемпионата.

Игра между BYU и «Бойсе Стэйт» проходила за закрытыми дверями — без зрителей и представителей СМИ. Университет Бригама Янга победил со счётом 91:86. Об этом сообщил журналист Робби Маккомбс в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на свои источники в команде.

Самым результативным игроком встречи стал Тайсон Дегенхарт из «Бойсе Стэйт» — 31 очко. В составе BYU больше всего очков набрал Ричи Сондерс — 25 очков. Россиянин Дёмин завершил встречу с пятью набранными очками и восемью передачами — лучший показатель в команде.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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