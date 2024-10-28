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Майкл Джордан высказался после завоевания пилотом его команды путёвки в финал NASCAR

Майкл Джордан высказался после завоевания пилотом его команды путёвки в финал NASCAR
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Команда 23XI Racing, одним из владельцев которой является прославленный баскетболист Майкл Джордан, выиграла гонку Straight Talk Wireless 400, второй заезд полуфинала NASCAR Cup Series. Победу одержал Тайлер Реддик. Этот триумф гарантировал гоночному коллективу путёвку в финал сезона, который пройдёт 10 ноября.

После заезда Джордан не скрывал эмоций и обнял Реддика, выкрикивая: «Какая же победа! Я горжусь им. Нам было это нужно».

Напомним, о решении Джордана создать команду в NASCAR стало известно в сентябре 2020 года. К себе в партнёры Майкл взял вице-чемпиона этой гоночной серии 2010 года Дэнни Хэмлина.

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