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Назван клуб НБА, заинтересованный в Джимми Батлере

Назван клуб НБА, заинтересованный в Джимми Батлере
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Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» заинтересован в форварде «Майами Хит» Джимми Батлере. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Марк Штейн.

По информации источника, клуб из Техаса чаще всего упоминается как команда, за которой стоит следить, если «Майами» когда-то решит рассмотреть вариант обмена с участием Джимми Батлера.

Также Штейн отмечает, что Джимми вырос в городе Томболл, который находится почти в 50 км от Хьюстона. И это может сыграть существенную роль в приглашении Батлера в «Рокетс».

Сезон-2024/2025 стал для Батлера шестым в составе «Майами». За это время Джимми дважды помогал клубу добираться до финала НБА, но ни разу не удавалось одержать победу в чемпионате.

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