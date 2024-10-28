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«Редчайший матч, всё-таки у нас не НБА». Гомельский высказался об игре ЦСКА и «Локо»

«Редчайший матч, всё-таки у нас не НБА». Гомельский высказался об игре ЦСКА и «Локо»
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Армейцы победили со счётом 92:91.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Аврамович - 30, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Курбанов - 6, М'Бай - 4, Ухов - 3, Антонов - 2, Уэйр, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Темиров - 14, Уэйли - 12, Кливленд - 9, Елатонцев - 9, Джонсон - 7, Ищенко - 6, Мартюк - 4, Ведищев, Узинский, Квитковских, Емченко

«Честно говоря, если бы я не был таким болельщиком ЦСКА, я бы просто от этого матча кайфовал от его начала до конца. Знаете, с моей точки зрения, с точки зрения разыгрывающего, это вообще редчайший матч. Представьте себе, два первых номера, два разыгрывающих, Миллер в составе «Локо» и Аврамович в составе ЦСКА.

Лучшие, самые результативные — они по 30 очков набрали каждый. В какой ещё игре разыгрывающий по 30 положит?

Всё-таки у нас не НБА. Но и нельзя сказать, что команды уж очень качественно защищались. Но в защите старались. Больше 90 очков набрали. Это означает, что мастерство, класс исполнителей обеих команд очень высокий», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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