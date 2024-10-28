Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Керр представил свежую информацию о повреждении Карри. Игрок дважды травмировал голеностоп

Керр представил свежую информацию о повреждении Карри. Игрок дважды травмировал голеностоп
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу повреждения голеностопа лидера команды Стефена Карри. Разыгрывающий получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (104:112). Сперва он повредил голеностоп в концовке третьей четверти, а затем вновь травмировал его в середине заключительного игрового отрезка. После этого Стефен был вынужден удалиться в подтрибунное помещение.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 18, Куминга - 12, Луни - 10, Хилд - 8, Мелтон - 8, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Грин - 2, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Зубац - 23, Пауэлл - 20, Джонс - 18, Коффи - 8, Портер - 7, Данн - 6, Батюм - 5, Мэнн - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс

«С ним всё в порядке. Когда он говорил о травме, то, кажется, использовал слово «лёгкое» или «средней тяжести». Очевидно, такое с ним случалось уже несколько раз, так что, как он сам считает, всё не так уж плохо. Конечно, это вызывает беспокойство, и сегодня вечером ему сделают МРТ», — сказал Керр на пресс-конференции.

Материалы по теме
Видео
Стефен Карри дважды за матч травмировал один и тот же голеностоп

Стефен Карри обнялся с Бронни Джеймсом после предсезонной игры:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android