Керр представил свежую информацию о повреждении Карри. Игрок дважды травмировал голеностоп

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу повреждения голеностопа лидера команды Стефена Карри. Разыгрывающий получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (104:112). Сперва он повредил голеностоп в концовке третьей четверти, а затем вновь травмировал его в середине заключительного игрового отрезка. После этого Стефен был вынужден удалиться в подтрибунное помещение.

«С ним всё в порядке. Когда он говорил о травме, то, кажется, использовал слово «лёгкое» или «средней тяжести». Очевидно, такое с ним случалось уже несколько раз, так что, как он сам считает, всё не так уж плохо. Конечно, это вызывает беспокойство, и сегодня вечером ему сделают МРТ», — сказал Керр на пресс-конференции.

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