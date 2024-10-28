Корстин: уровень игры между ЦСКА и «Локо» не уступал матчам Евролиги. Однозначно

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин дала комментарий по поводу недавнего матча между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 92:91 в пользу красно-синих. «Локомотив» в данный момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги, ЦСКА располагается на второй позиции.

«Уровень игры в этой встрече был очень высок. Он точно не уступал матчам Евролиги. Это однозначно. У ЦСКА, конечно, разницу сделал Алекса Аврамович. Потому что «Локомотив» начал более уверенно. Затем, когда вышел Аврамович, он показал, на что способен, проявив свои лидерские качества, и провёл лучший матч за ЦСКА.

Сам матч получился очень эмоциональным, ярким. Было очень много красивых моментов. Думаю, что все болельщики получили удовольствие от такого красивого баскетбола и борьбы на каждом сантиметре площадки. Оба соперника сражались до самого конца. Думаю, что на данный момент это был самый зрелищный матч в нынешнем сезоне», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

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