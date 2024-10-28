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Энтони Дэвис назвал величайшего игрока НБА

Энтони Дэвис назвал величайшего игрока НБА
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал выступление лёгкого форварда команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Сакраменто Кингз» (131:127).

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень

Леброн в этой встрече оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, сделав 14 подборов и отдав 10 результативных передач. Энтони назвал Джеймса величайшим игроком.

«Именно в тот момент, когда думаешь, что Леброн сбавляет обороты, он продолжает показывать миру, почему является величайшим. Он не перестаёт удивлять», — сказал Дэвис во время общения с журналистами.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Финикс Санз». Матч состоится 29 октября и начнётся в 5:00 мск.

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