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Аврамович оценил шансы ЦСКА, «Локо», УНИКСа и «Зенита», играй они в Евролиге

Аврамович оценил шансы ЦСКА, «Локо», УНИКСа и «Зенита», играй они в Евролиге
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Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович высказал мнение, что армейцы, а также «Локомотив-Кубань», «Зенит» и УНИКС сумели бы достойно выступать в Евролиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Аврамович - 30, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Курбанов - 6, М'Бай - 4, Ухов - 3, Антонов - 2, Уэйр, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Темиров - 14, Уэйли - 12, Кливленд - 9, Елатонцев - 9, Джонсон - 7, Ищенко - 6, Мартюк - 4, Ведищев, Узинский, Квитковских, Емченко

«ЦСКА, «Локо», УНИКС и «Зенит» могли бы без проблем выступать в Евролиге. Для этого командам нужно лишь немного расширить свой ростер», — приводит слова Аврамовича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, вчера, 27 октября, ЦСКА встречался с «Локомотивом-Кубань» и победил в напряжённой концовке со счётом 92:91. Аврамович в этой встрече провёл на площадке 24 минуты и за это время набрал 30 очков, совершил один подбор и отдал шесть результативных передач.

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