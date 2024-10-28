Аврамович оценил шансы ЦСКА, «Локо», УНИКСа и «Зенита», играй они в Евролиге

Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович высказал мнение, что армейцы, а также «Локомотив-Кубань», «Зенит» и УНИКС сумели бы достойно выступать в Евролиге.

«ЦСКА, «Локо», УНИКС и «Зенит» могли бы без проблем выступать в Евролиге. Для этого командам нужно лишь немного расширить свой ростер», — приводит слова Аврамовича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, вчера, 27 октября, ЦСКА встречался с «Локомотивом-Кубань» и победил в напряжённой концовке со счётом 92:91. Аврамович в этой встрече провёл на площадке 24 минуты и за это время набрал 30 очков, совершил один подбор и отдал шесть результативных передач.

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