Аврамович оценил шансы ЦСКА, «Локо», УНИКСа и «Зенита», играй они в Евролиге
Поделиться
Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович высказал мнение, что армейцы, а также «Локомотив-Кубань», «Зенит» и УНИКС сумели бы достойно выступать в Евролиге.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Аврамович - 30, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Курбанов - 6, М'Бай - 4, Ухов - 3, Антонов - 2, Уэйр, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Темиров - 14, Уэйли - 12, Кливленд - 9, Елатонцев - 9, Джонсон - 7, Ищенко - 6, Мартюк - 4, Ведищев, Узинский, Квитковских, Емченко
«ЦСКА, «Локо», УНИКС и «Зенит» могли бы без проблем выступать в Евролиге. Для этого командам нужно лишь немного расширить свой ростер», — приводит слова Аврамовича пресс-служба ЦСКА.
Напомним, вчера, 27 октября, ЦСКА встречался с «Локомотивом-Кубань» и победил в напряжённой концовке со счётом 92:91. Аврамович в этой встрече провёл на площадке 24 минуты и за это время набрал 30 очков, совершил один подбор и отдал шесть результативных передач.
Российские баскетболисты за рубежом:
Комментарии
- 28 октября 2024
-
15:42
-
15:30
-
15:04
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:09
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:53
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:55
-
11:46
-
11:33
-
11:30
-
11:00
-
11:00
-
10:46
-
10:03
-
09:25
-
08:39
-
08:25
-
07:14
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:55
-
06:17
-
03:40
-
01:44