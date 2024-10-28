Доктор назвал примерные сроки возращения Стефена Карри после травмы голеностопа

Доктор Эван Джеффрис прокомментировал повреждение голеностопа разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, которое он получил в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (104:112).

Лидер «воинов» повредил голеностоп в концовке третьей четверти, а затем вновь травмировал его в середине заключительного игрового отрезка. После этого он отправился в подтрибунное помещение.

«Похоже на инверсионное (латеральное) растяжение связок голеностопного сустава. Положительным моментом является тот факт, что он по-прежнему носит фиксаторы на лодыжке, которые должны уменьшить тяжесть растяжения.

Что касается сроков восстановления, то это одна-две недели, если повреждение первой степени, и четыре-шесть недель, если это вторая степень», — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.

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