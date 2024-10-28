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Доктор назвал примерные сроки возращения Стефена Карри после травмы голеностопа

Доктор назвал примерные сроки возращения Стефена Карри после травмы голеностопа
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Доктор Эван Джеффрис прокомментировал повреждение голеностопа разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, которое он получил в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (104:112).

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 18, Куминга - 12, Луни - 10, Хилд - 8, Мелтон - 8, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Грин - 2, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Зубац - 23, Пауэлл - 20, Джонс - 18, Коффи - 8, Портер - 7, Данн - 6, Батюм - 5, Мэнн - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс

Лидер «воинов» повредил голеностоп в концовке третьей четверти, а затем вновь травмировал его в середине заключительного игрового отрезка. После этого он отправился в подтрибунное помещение.

«Похоже на инверсионное (латеральное) растяжение связок голеностопного сустава. Положительным моментом является тот факт, что он по-прежнему носит фиксаторы на лодыжке, которые должны уменьшить тяжесть растяжения.

Что касается сроков восстановления, то это одна-две недели, если повреждение первой степени, и четыре-шесть недель, если это вторая степень», — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.

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