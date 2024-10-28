Мещеряков: значительную роль в «Локомотиве» играют российские баскетболисты, чего не было

Бывший председатель правления «Локомотива-Кубань» Анатолий Мещеряков поделился мнением о выступлении краснодарской команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. «Локомотив» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе девять побед при одном поражении.

«С одной стороны, я бы не стал переоценивать [старт команды] — ещё даже первый круг не закончился. С другой стороны, видно, что у игроков горят глаза. Радует, что есть «химия» — нет отдельно иностранцев, отдельно россиян. И радует, что значительную роль на площадке начинают играть наши баскетболисты, чего не было. Виден результат работы молодёжной команды», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

Достижения сборных России по баскетболу: