Чемпион НБА, не прибывший в «Автодор» в сентябре, стал лучшим в китайском клубе

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Куинндери Уизерспун, который не прибыл в расположение саратовского клуба «Автодор» в сентябре, стал лучшим игроком в своём новом коллективе «Циньдао Иглс».

В среднем за игру Уизерспун проводит на площадке 34,6 минуты и набирает 24,9 очка. Напомним, Уизерспун подписал однолетний контракт с клубом 18 августа, но в расположение команды он так и не явился.

По информации издания MASH, Куинндери решил не приезжать в расположение «Автодора» из-за БПЛА, которые атаковали дом, где ему сняли квартиру. Американцу 28 лет. Куинндери выступает на позиции атакующего защитника.