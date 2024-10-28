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Джеймс Харден поделился мыслями о своём 15-летнем соперничестве со Стефеном Карри

Джеймс Харден поделился мыслями о своём 15-летнем соперничестве со Стефеном Карри
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Разыгрывающий защитник и один из лидеров «Клипперс» американец Джеймс Харден поделился мыслями о своём 15-летнем соперничестве с разыгрывающим защитником «Голден Стэйт Уорриорз» соотечественником Стефеном Карри.

«Всё произошло слишком быстро. Когда я выступал в составе «Рокетс» против легендарной «династии», то чувствовал тогда себя настоящим.

Но, честно говоря, не думаю об этом, поскольку всё ещё пытаюсь добиться своих целей. Я чрезвычайно горд и взволнован тем, чего Стеф достиг в своей карьере. Именно об этом мы сможем поговорить, когда уйдём на пенсию», — приводит слова Джеймса Хардена портал Fadeaway World.

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