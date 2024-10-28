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Эксперт — о травме Карри: для «Голден Стэйт» — это промежуточный экзамен в первую неделю

Эксперт — о травме Карри: для «Голден Стэйт» — это промежуточный экзамен в первую неделю
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Обозреватель и эксперт The Athletic Маркус Томпсон поделился мнением о том, что разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил травму голеностопа и выбыл на несколько игр.

«Вылет Карри в третьей игре сезона, который может оказаться продолжительным, — это как промежуточный экзамен для «Уорриорз» в первую же неделю», — приводит слова Маркуса аккаунт Legion Hoops в X (ранее Twitter).

Напомним, лидер «воинов» повредил голеностоп в концовке встречи с «Лос-Анджелес Клипперс», а затем вновь травмировал его в середине заключительного игрового отрезка. После этого он отправился в подтрибунное помещение. Матч завершился победой «Клипперс» со счётом 112:104.

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