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Пэт Райли назвал экс-игрока «Майами Хит», в честь которого клуб может воздвигнуть памятник

Пэт Райли назвал экс-игрока «Майами Хит», в честь которого клуб может воздвигнуть памятник
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Сегодня, 28 октября, во время выступления на церемонии открытия памятника члену Зала славы баскетбола и трёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами» Дуэйну Уэйду президент клуба «Майами Хит» Пэт Райли назвал бывшего игрока своей команды, который может быть удостоен такой же чести.

По словам Райли, шансы на это имеет трёхкратный чемпион НБА, выступавший на позиции тяжёлого форварда, Юдонис Хаслем.

Напомним, Хаслем играл за «Майами» с 2003 по 2023 год. Прощальный матч он провёл 9 апреля. Тогда соперником «Хит» был клуб «Орландо Мэджик». В этой встрече американец набрал 24 очка. На данный момент Юдонису 44 года.

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