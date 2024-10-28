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Энтони Дэвис повторил невероятное достижение, которое делали лишь Брайант, Уэст и Бэйлор

Энтони Дэвис повторил невероятное достижение, которое делали лишь Брайант, Уэст и Бэйлор
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис стал четвёртым игроком в истории команды, которому удалось набрать более 30 очков в первых трёх матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На это обратил внимание аккаунт Crazy Stats в X (ранее Twitter).

Помимо Энтони, более 30 очков в первых трёх играх регулярного сезона НБА в «Лейкерс» удавалось набрать Коби Брайанту, Джерри Уэсту (дважды) и Элджину Бэйлору (трижды).

Напомним, Энтони 31 год. За первые три матча в регулярном сезоне-2024/2025 НБА ему удалось набрать 102 очка, сделать 33 подбора, отдать 10 передач, а также сделать пять перехватов и семь блок-шотов.

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