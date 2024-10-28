Инсайдер назвал игрока «Юта Джаз», интерес к подписанию которого проявляет «Лейкерс»

Инсайдер The Athletic Йован Буха в своём блоге назвал игрока команды «Юта Джаз», интерес к подписанию которого проявляет руководство клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». По его информации, им является американский центровой Уокер Кесслер.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 23-летний Кесслер принял участие в 64 играх. В среднем за матч центровой набирал 8,1 очка, делал 7,5 подбора, отдавал 0,9 передачи и совершал 2,4 блок-шота. Уокер был выбран на драфте НБА в 2022 году под 22-м номером.

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