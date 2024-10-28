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УНИКС — МБА. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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УНИКС победил МБА-МАИ с отрывом в 23 очка

УНИКС победил МБА-МАИ с отрывом в 23 очка
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Сегодня, 28 октября, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и московской МБА-МАИ. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 85:62 (18:7, 27:23, 24:16, 16:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
85 : 62
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Лабери - 16, Найт - 11, Лопатин - 7, Беленицкий - 6, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Торопов - 4, Тэйлор - 3, Платунов - 3, Д. Кулагин - 2, Комолов
МБА-МАИ: Зубков - 13, Касаткин - 9, Трушкин - 9, Коновалов - 9, Исмаилов - 7, Минченко - 6, Белоусов - 4, Барашков - 3, Савченко - 1, Певнев - 1, Воронов, Шейко

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал лёгкий форвард американец Девон Акун-Пёрселл. В ходе встречи ему удалось набрать 21 очко, сделать четыре подбора, отдать четыре передачи, а также сделать три перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе московского клуба стал форвард Андрей Зубков. За время матча он набрал 13 очков, сделал два подбора, а также один блок-шот и одну передачу.

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