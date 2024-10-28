УНИКС победил МБА-МАИ с отрывом в 23 очка

Сегодня, 28 октября, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и московской МБА-МАИ. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 85:62 (18:7, 27:23, 24:16, 16:16).

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал лёгкий форвард американец Девон Акун-Пёрселл. В ходе встречи ему удалось набрать 21 очко, сделать четыре подбора, отдать четыре передачи, а также сделать три перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе московского клуба стал форвард Андрей Зубков. За время матча он набрал 13 очков, сделал два подбора, а также один блок-шот и одну передачу.